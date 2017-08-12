В России признались, что большая благодать, что у Украины не оказалось ядерного оружия

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Известный украинский политолог Алексей Голобуцкий в своем блоге пишет о том, что российские либералы с каждым днем все опаснее и опаснее – «это уже не гниль и не плесень, это уже что-то токсичное».по словам блогера, так российский журналист Николай Сванидзе вчера на эфире «Эха Москвы» отозвался о «достижениях Ельцина»: «...он добился того, что все ядерное оружие на территории Советского Союза оказалось только в России, - мы можем себе представить, если бы оно было еще и на Украине, Белоруссии и Казахстане».По словам Алексея Голобуцкого, да будь оружие, в самом деле, «на Казахстане и на Белоруссии» - россияне бы убили значительно меньше людей и развязали меньше бы войн. И сегодня не было бы попытки, фактически, аншлюса Беларуси. «По российским загребущим липким ручонкам надо бить всем, чем возможно, еще до того, как они жадно за чем-то потянулись!», – написал политолог. Он добавляет, что у россиян выработалось настолько отвращение к Украине, что они пытаются при каждой возможности найти повод обгадить нашу страну и история подходит, как никогда кстати.