Рабинович: с помощью скандала вокруг «Матильды» и Поклонской россиян отвлекают от самого главного

Скандал вокруг картины «Матильда», снятой Алексеем Учителем, призван отвлечь внимание российских граждан от самых главных проблем. Как передает replyua.net, такое мнение «Гордону» высказал Слава Рабинович, известный российский блогер.
«Если смотреть в корень, то это ни что иное, как смена повестки дня, отвлечение внимания людей в преддверии так называемых выборов президента РФ – еще одной спецоперации по очередной инаугурации Путина. Шумихой вокруг "Матильды" россиян отвлекают от непрекращающегося политического, социального и экономического кризиса. Половина страны живет за чертой бедности», - подчеркнул Рабинович.
По его словам, в провинциях России хаос уже начался, и нужно ожидать социального взрыва в регионах, и лишь такие сумасшедшие новости о Поклонской и «Матильде» помогают властям отвлечь россиян от насущного. Блогер при этом подчеркнул, что депутат Поклонская является адовым персонажем в России, чего и добиваются власти – чтобы народ часами говорил о «Матильде» и о Поклонской.