Тука: Россия опять играет на публику

Российская армия продолжает направлять свою агрессию в сторону Украины, и речь идет о подготовке к совместным с Беларусью учениям, о попытке разместить ПВО на границе с Беларусью.
Как сообщает replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий. «С моей точки зрения, нынешнее поведение России – это в большей степени игра на публику. Причем, на европейскую и американскую публику. Таким образом Путин хочет продемонстрировать свою решительность в ответ на высокую вероятность введения новых и довольно широких санкций США против России», - пишет замминистра. По его словам, и в Соединенных Штатах, и в европейских странах существуют группы людей, среди которых бизнесмены в большинстве своем, которые считают, что с Кремлем можно найти взаимопонимание.
По мнению Туки, позиция, согласно которой на Путина нельзя сильно давить, отчасти действует, и в России очень хотят, чтобы кучка этих людей как-то повлияла на развитие ситуации, поэтому Путин проявляет такое бесстрашие и агрессию в отношении Украины.