Блогер: Лукашенко – это вам не какой-нибудь Ющенко, он купит и продаст 10 президентов России и не поперхнется

После того, как на границе Беларуси появились российские ПВО вовсю пошли разговоры о том, что под шумок вокруг Украины президент РФ Владимир Путин решил аннексировать соседнюю Беларусь, повторив то же самое, что и с украинским Крымом. Как пишет в своем блоге российский оппозиционный блогер Павел Шехтман, тот, кто рассказывает, что Путин взял под контроль внешние границы Беларуси недооценивает не Путина, а действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.
Как пишет блогер, всем тем, кто пишет или рассказывает, что Беларусь теперь субъект РФ должен хотя бы предположить, что Путин рассчитал все без хозяина и забыл уговорить жениха, ибо в Минске сидит такой фрукт, что купит и продаст 10 президентов России и не поперхнется, двоих на своем веку уже точно купил и продал.
«Это вам не какой-нибудь Виктор Ющенко. И если он подписывал «братские и союзнические» договоры с Россией – включая договор 2009 года, который хочет «реализовывать» Путин – так это для того, чтобы высосать из России побольше пользы для своей страны, но не для того же, в самом деле, чтобы лишиться хоть частицы своего совхозного суверенитета!», – подытожил Павел Шехтман.