Политолог: Путина можно легко отстранить от власти

Можно устроить в России народную революцию, но она не приведет к свержению режима Путина, и президента России можно сместить только одним способом – с помощью дворцового переворота.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Пол Гобл, американский политолог и бывший советник Госдепа США по национальным проблемам прибалтийских государств и Советского Союза. «Путин вряд ли будет свергнут народной революцией. Однако он легко может быть вытеснен дворцовым переворотом», - подчеркнул политолог. При этом Гобл отметил, что вовсе не Путин стал причиной постимперских комплексов РФ. По мнению Гобла, Владимир Путин лишь углубил эти комплексы своей агрессией.
Напомним, что Путин пока не сообщил, будет ли он баллотироваться на выборах президента России, которые пройдут весной следующего года. Впрочем, у большинства экспертов нет никаких сомнений в том, что Путин пойдет еще на один срок, и сейчас он лишь пытается сохранять интригу. Эксперты не могут назвать ни одного реального преемника Путина, и пока у него нет конкурентов среди политиков РФ.