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Путин готовит себе «запасной аэродром» в теплой стране на случай, если придется бежать, – блогер

Путин готовит себе «запасной аэродром» в теплой стране на случай, если придется бежать, – блогер
«Роснефть» перечислила Венесуэле 6 млрд долларов в качестве предоплаты за поставку нефти. Как пишет в своем блоге украинский блогер и журналист Павло Правый, несомненно это интересный ход – в то время как внутри страны из-за санкций существуют огромные проблемы с дефицитом бюджета, - вливать такие средства в страну, которая балансирует на грани кровавой и продолжительной гражданской войны с соответствующими последствиями для экономики и обслуживанием внешних долгов.

По словам Павла Правого, правда, никто не скрывает, что эти 6 миллиардов пойдут на погашение долговых обязательств тамошнего режима, то есть за счет России Мадуро раздаст долги и останется без копейки, как и ранее. Учитывая то, что происходит сейчас в стране, далеко не факт, что вливание «Роснефти» не исчезнут навсегда. Зачем же это делается? Сколько уже невозвратных кредитов списали Кубе, Узбекистану, Монголии, Сирии, КНДР. Это в большинстве своем долги перед СССР, но все же. Павло Правый отмечает, что здесь может быть несколько вариантов, как фантастических, так и не очень. Оптимисты могут предположить, что Путин таким образом готовит себе «запасной аэродром» в теплой стране на случай, если придется бежать. Он просто покупает Венесуэлу пока это дешево, пока Мадуро у власти. Второй вариант: пользуясь слабостью Мадуро, Кремль хочет задешево забрать у Венесуэлы ее нефтяные месторождения. Не зря же кредит выдали под обеспечение нефтью. То есть, Венесуэла и проценты, и сам кредит должна возвращать «черным золотом». Поэтому если Мадуро таки каким-то фантастическим образом сохранится у власти, Москва может поставить условие передачи той таки «Роснефти» контрольного пакета акций или в управление российской администрацией государственными нефтяными компаниями Венесуэлы.

Как пишет блогер, если же Мадуро не удержится у власти, то вполне возможно придет новая власть, которая объявит, что Мадуро незаконно заключил соглашение и украл эти 6 миллиардов, поэтому «Роснефть» может о них забыть. Что-то похожее уже случилось с Януковичем и Украиной. Поэтому Путин может остаться опять ни с чем.
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