Блогер: США перехопили ініціативу в росіян

Блогер Олександр Коваленко аналізує світовий газовий ринок і робить невтішні для російського «Газпрому» висновки, - інформує новинний інтернет-портал replyua.net.
Так, Сполучені Штати можуть похвалитись лише п’ятим місцем у світі за запасами природного газу з 4,8% світових запасів. Здавалося б, чи можуть вони змагатись зі світовим лідером – Росією – яка володіє 24,6% світових запасів. Як виявилось, цілком можуть, повільно, але наполегливо торуючи собі шлях на європейський ринок. Зокрема, Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що до 2022 року США видобуватимуть одну п’яту всього газу на планеті. Цей продукт потрібно буде реалізовувати, як би це не дратувало Кремль.
Ці прогнози вкупі з введеними проти РФ санкціями роблять перспективи Москви на європейському газовому ринку доволі примарними. Крім того, Вашингтон активно долучився до будівництва терміналів зрідженого природного газу в Хорватії та Словенії. А що ж російські проекти, зокрема розрекламований «Північний потік-2»? Звісно, його планували закінчити у 2019 році, але навіть без американських санкцій цим планам не судилось реалізуватись. Відкладаючи щоразу закінчення будівництва «Північного потоку-2» на рік-другий, Росія втрачає чергового європейського клієнта, - зауважує блогер.