валюта
СпецтемаПовторение истории: Портников спрогнозировал дальнейшую судьбу Крыма

Латынина: Поклонская теперь является астральной любовницей Николая Второго

Латынина: Поклонская теперь является астральной любовницей Николая Второго
Наталья Поклонская, депутат Госдумы, восприняла фильм «Матильда» слишком близко к сердцу, и уже начинает казаться, что бывший «прокурор» Крыма вошел в астральную любовную связь с покойным Николаем Вторым. Как информирует replyua.net, ссылаясь на Эхо Москвы, такое мнение высказала Юлия Латынина, известная российская журналистка.

По ее словам, происходящее выглядит так, будто Поклонская стала астральной любовницей последнего российского императора, а также его духовной женой, и именно по этой причине она не может допустить мысли о том, что у Николая Второго была еще какая-то Матильда. «То у нее бюст Николая Второго мироточит, то она вместе с Николаем Вторым, с портретом выходит на акцию "Бессмертный полк" (видимо, она считает, что Николай Второй, наверное, тоже в астральном виде участвовал во Второй мировой войне)», - отметила журналистка и подчеркнула, что это очень страшно – психические отклонения всего лишь одной дамы в лице Поклонской сейчас приобретают новый оттенок, становясь проблемой огромной нации.

Напомним, что Поклонская известна своими странными чувствами к покойному императору. Пользователи от души посмеялись над тем, как депутат рассказывала о мироточащем бюсте императора в Крыму.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: «Вот так выглядит умирающий Донецк», - Казанский

Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе
Важное за сутки
05 авг 2017
8995

Политолог: Бережную не убили, она не стала жертвой случайного осколка, ее не добила окопная пневмония, как на войне совсем юных ребят

Погибла на серпантине в Хорватии экс-нардеп Партии регионов Ирина Бережная, у которой на послезавтра была запланирована очередная антиукраинская акция при участии кремлевских СМИ. 8-летняя дочь,

05 авг 2017
5455

Савченко умудрилась спровоцировать международный конфликт с Беларусью

Таланту нардепа Надежды Савченко нет границ, она умудрилась спровоцировать целый конфликт, правда, пока что на медийном, а не дипломатическом уровне. Об этом в своем блоге пишет украинский политолог

Последние новости

Задля виходу із ЄС Великобританія готова заплатити 40 мільярдів євро

Казанский: от прежнего Донецка уже ничего не осталось

Стали известны подробности гибели Ирины Бережной

Латынина: Поклонская теперь является астральной любовницей Николая Второго

Боровой: Россия потеряла 30 тысяч граждан из-за военных конфликтов

Добкин назвал Киев нефартовым местом для столицы Украины

Эксперты: к концу века число жертв аномальной жары увеличится в 50 раз

Цимбалюк пояснил, каковы перспективы Януковича и его окружения в планах Кремля

Политолог: Трамп подписал закон о санкциях, но как он будет воплощаться в жизнь?

Яковина: к ужасу властей Саакашвили все ближе подкрадывается к украинской границе

Фашисты так не смогли: эколог пояснил, почему невозможно построить Керченский мост

Названы объемы санкционных продуктов, уничтоженных в России

Ученые обнаружили связь между солью и чувством голода

В ООН решили усилить санкции против КНДР

Газманов в Донецке: я был здесь десятки раз, и я очень люблю этот город

Советник Трампа пояснил, почему Вашингтон поддержит Киев оружием

США планируют вложить сто миллионов долларов в добычу золота в Украине

Уфологи продемонстрировали видео с несколькими НЛО

Корреспондент: друг Саакашвили оправдывался перед своими сторонниками в Западной Вирджинии

Гидрометцентр: 6 августа жару «разбавят» грозовые дожди

 Новости за день