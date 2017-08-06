Латынина: Поклонская теперь является астральной любовницей Николая Второго

Наталья Поклонская, депутат Госдумы, восприняла фильм «Матильда» слишком близко к сердцу, и уже начинает казаться, что бывший «прокурор» Крыма вошел в астральную любовную связь с покойным Николаем Вторым. Как информирует replyua.net, ссылаясь на Эхо Москвы, такое мнение высказала Юлия Латынина, известная российская журналистка.
По ее словам, происходящее выглядит так, будто Поклонская стала астральной любовницей последнего российского императора, а также его духовной женой, и именно по этой причине она не может допустить мысли о том, что у Николая Второго была еще какая-то Матильда. «То у нее бюст Николая Второго мироточит, то она вместе с Николаем Вторым, с портретом выходит на акцию "Бессмертный полк" (видимо, она считает, что Николай Второй, наверное, тоже в астральном виде участвовал во Второй мировой войне)», - отметила журналистка и подчеркнула, что это очень страшно – психические отклонения всего лишь одной дамы в лице Поклонской сейчас приобретают новый оттенок, становясь проблемой огромной нации.
Напомним, что Поклонская известна своими странными чувствами к покойному императору. Пользователи от души посмеялись над тем, как депутат рассказывала о мироточащем бюсте императора в Крыму.