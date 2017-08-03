Піонтковський: чекаю на військову ескалацію на Донбасі на 24 серпня (відео)

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Російський політичний аналітик Андрій Піонтковський розповів журналістам про те, як вплинуло на Кремль підписання американським президентом Дональдом Трампом закону про санкції проти РФ, - про це інформує новинний портал replyua.net.Так, політолог наголошує, що паніка у Кремлі через санкції – не вигадка журналістів, а реальність. Різні джерела розповідають, що наразі відбувається справжня битва між вежами та «вежками» Кремля, але тепер змагання стосується не впливу на політику, а можливості першими порвати зв’язки з Путіним. Сам же російський президент часто згадує історію про пацюка, якого загнали в кут. Він теж має бажання оборонятись до останнього – і цілком можливо, піде на ескалацію конфлікту. Звісно, він розуміє, що Захід буде відповідати на ці провокації. Але Путін може влаштувати наступ, приурочивши його до традиційної дати – Дня незалежності України.Тим не менш, незважаючи на спроби дестабілізації, стратегічно Путін вже програв, допустивши три основі помилки. По-перше, він не врахував настроїв українців, вважаючи, що зможе легко перемогти. По-друге, він недооцінив реакцію Заходу, не розраховуючи на введення санкцій. По-третє, він неправильно зрозумів росіян, сплутавши їх короткочасну ейфорію від «Кримнаш» із готовністю воювати, - наголошує Піонтковський.