валюта
СпецтемаУжасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе

Піонтковський: чекаю на військову ескалацію на Донбасі на 24 серпня (відео)

Піонтковський: чекаю на військову ескалацію на Донбасі на 24 серпня (відео)
Російський політичний аналітик Андрій Піонтковський розповів журналістам про те, як вплинуло на Кремль підписання американським президентом Дональдом Трампом закону про санкції проти РФ, - про це інформує новинний портал replyua.net.

Так, політолог наголошує, що паніка у Кремлі через санкції – не вигадка журналістів, а реальність. Різні джерела розповідають, що наразі відбувається справжня битва між вежами та «вежками» Кремля, але тепер змагання стосується не впливу на політику, а можливості першими порвати зв’язки з Путіним. Сам же російський президент часто згадує історію про пацюка, якого загнали в кут. Він теж має бажання оборонятись до останнього – і цілком можливо, піде на ескалацію конфлікту. Звісно, він розуміє, що Захід буде відповідати на ці провокації. Але Путін може влаштувати наступ, приурочивши його до традиційної дати – Дня незалежності України.

Тим не менш, незважаючи на спроби дестабілізації, стратегічно Путін вже програв, допустивши три основі помилки. По-перше, він не врахував настроїв українців, вважаючи, що зможе легко перемогти. По-друге, він недооцінив реакцію Заходу, не розраховуючи на введення санкцій. По-третє, він неправильно зрозумів росіян, сплутавши їх короткочасну ейфорію від «Кримнаш» із готовністю воювати, - наголошує Піонтковський.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Це кінець: Росії оголосили торгову війну – Медвєдєв

Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе
Важное за сутки
03 авг 2017
8318

Мария Шарапова отказалась соревноваться с теннисисткой из Украины

Мария Шарапова, самая известная теннисистка России, отказалась выходить на корт против украинки Леси Цуренко. Как передает replyua.net, спортсменки должны были встретиться во втором раунде турнира в

03 авг 2017
5389

Стоит ожидать революцию: Огрызко «обрадовал» россиян последствиями новых санкций

Буквально в течение полугода стоит ожидать реального и ощутимого влияния новых санкций Белого дома против Кремля, так как спустя шесть месяцев завершится сбор американской финансовой разведкой

03 авг 2017
5384

Невзоров: действие новых санкций США против России будет страшнее цианида

Александр Невзоров, российский публицист, прокомментировал новые санкции США против России, отметив, что применение таких ограничений намного мощнее и шире, чем действие цианида. Как информирует

Последние новости

Піонтковський: чекаю на військову ескалацію на Донбасі на 24 серпня (відео)

Саша Сотник: росіяни достойні тих санкцій. Вони їх навіть хочуть (відео)

Екс-прокурор розбагатів на 5 квартир відразу після звільнення

Блогер: що взагалі коїться в голові Трампа?

У НАБУ нагадали Полякову, що йому загрожує кримінальна відповідальність

Супрун відповіла, чи дійсно вона має проблеми з українським громадянством

Геращенко виступила з різкою заявою проти громадян Росії

Експерт: цей вчинок Путіна не піддається поясненню

У Гостомелі заявили про готовність приймати не тільки Ryanair

Омелян зробив позитивні прогнози щодо ремонту українських доріг

Портніков: Аксенов як Фідель Кастро та Гіркін як Че Гевара

«Агро-Союз» начнет экспортировать сельхозтехнику в Болгарию

Українського нардепа допитала прокуратура Італії у справі військового Марківа

Эксперт: в Украине стремительно дорожают три продукта

У Кабміні розповіли про результати запровадження надзвичайного стану в енергетиці

Ученые: через 80 лет в Индии и других странах не останется ни одного жителя

Всесвітньо відомий співак заявив, що українці змусили росіян «верещати як щенят»

Прокуратура навідалася до міськради Ірпеня

Политолог: выбора у Трампа больше не осталось

В Великобритании зафиксирован первый случай зомби-вируса

 Новости за день