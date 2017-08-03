Саша Сотник: росіяни достойні тих санкцій. Вони їх навіть хочуть (відео)

Російський журналіст Олександр Сотник доволі часто цікавиться думкою пересічних росіян з приводу гострих політичних ситуацій. Цього разу він вирішив опитати мешканців Москви з приводу антиросійських санкцій, - інформує replyua.net з посиланням на сторінку журналіста в соціальній мережі.
Так, Сотник зауважив: у Кремлі переполох, всі бояться нових санкцій. А якби ви були президентом Росії, як би ви реагували? Переважна більшість респондентів зауважили, що не збираються змінювати політику і продовжували б робити те, що Москва робила до цього. Мешканці російської столиці не збираються припиняти воєнні дії на Донбасі і в Сирії та повертати Україні Кримський півострів, наразі окупований Москвою.
За словами Сотника, росіяни варті того, як вони живуть. У Росії живуть минулим, йдуть, повернувши голову на сто вісімдесят градусів. Вони ліниві, ображені на весь світ і бояться змін – будь-яких. Їм зручніше жити за колючим дротом, керуючись поняттями минулого століття. Без наглядача і керівників «табору» вони просто згинуть. Їм не потрібен вибір. Їм потрібен тільки пайок та трудодні. Тому Росія буде жити у лайні до того часу, поки не згине останній «совок», - прогнозує Сотник.