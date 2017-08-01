Рабинович: процесс по смене власти в РФ прошел большую часть пути

Марафон по смене российской власти, который начался несколько лет назад, уже преодолел значительную часть всего пути. Как сообщает replyua.net, такое мнение Обозревателю высказал блогер Слава Рабинович.
По его словам, он не верит в то, что из-за новых санкций между Россией и США завяжется серьезный конфликт, поскольку он уже существует, а начался этот конфликт больше трех лет назад. «Я думаю, что западные страны, представленные, как минимум, Большой Семеркой, уже давно поняли, что Путин не только недоговороспособный, но и "нежелательный" субъект, который представляет из себя не что иное как военного преступника, международного террориста», - подчеркнул блогер.
По его словам, государства «Большой семерки» уже давно поняли, что в России должен смениться правящий режим, но пока еще никто не может сказать, когда смена режима произойдет. Рабинович считает, что очень много сильнейших игроков мира все-таки хотят, чтобы в России сменился режим, поэтому придется просто ждать.