Слава Рабинович розповів яка ймовірність скасування антиросійських санкцій (відео)

Російський фінансовий аналітик та блогер Слава Рабинович дав розгорнутий коментар з приводу законопроекту, нещодавно проголосованого американським конгресом, який систематизує антиросійські санкції, - про це інформує replyua.net з посиланням на сторінку експерта в Фейсбук.
Як нагадує блогер, одним із нововведень проекту стало те, що відтепер президент США не матиме можливості самостійно скасувати дію санкцій. Для цього глава Білого Дому повинен буде довести Конгресу, що санкції більше не відповідають національним інтересам США.
Рабинович зауважує, що можна довго читати аналітиків більш чи менш ангажованих Кремлем, які будуть говорити про перспективи існування санкцій. Але найбільш показовим стане допит Білла Браудера у Сенаті. Відео, яке додає Рабинович, чудово ілюструє наскільки враженими і навіть шокованими були конгресмени тими відомостями, які озвучив Браудер. З огляду на масштаби корупції та зловживань правлячого в Російській Федерації режиму, сенатори навряд чи коли-небудь погодяться скасувати обмеження проти Путіна і його соратників, - наголошує Рабинович. Тому введені Вашингтоном санкції для Путіна не надовго, вони для Путіна – назавжди.