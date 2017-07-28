У РФ визнали факт постачання скандальних турбін на Кримський півострів

У російській компанії Технопромекспорт, що є дочірньою для державного концерну РФ Ростех, підтвердили факт постачання закуплених у німецької компанії Siemens газових турбін і подальшого постачання їх на територію Кримського півострова, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
У повідомленні компанії зазначається також, що Технопромекспорт не отримували пропозиції від керівництва німецької компанії про зворотний викуп турбін. Нібито дочірня Ростех компанії в минулому році сама пропонувала Siemens викупити турбіни через банкротство першої, але німці не виявили такого бажання. Зауважимо, що раніше в ЗМІ з’являлася інформація, що після скандалу довкола постачання турбін попри санкції в анексований Крим, Siemens мають домогтися через суд повернення турбін.
Водночас у Технопромекспорт додали, що вони нібито продали німецькі турбіни іншій компаній, модернізували їх так, щоб ті відповідали характеристикам проекту для кримських електростанцій. Російська сторона зазначали, що в зв’язку з цим вони понесли додаткові витрати, зокрема, на транспортування, установку обладнання та його сертифікацією.