Блогер: моя вам порада – тікайте з Росії якомога швидше, бо він вже близько

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Блогер Макс Михайленко на власній сторінці в Фейсбук дав важливу пораду росіянам та тим, хто має хоч якісь зв’язки з Російською Федерацією, - про це інформує новинний інтернет-портал replyua.net.Так, блогер закликає всіх і кожного дослухатись до його поради і тікати з Росії якомога далі і якомога швидше. Той, хто має російську національну валюту, повинен її здихатись, адже курс рубля до долара, встановлений російським Центробанком, – це «радянський курс». Кремль викидають зі світової фінансової системи, і відтепер за цінні папери, емітовані безпосередньо Росією, її суб’єктами чи навіть підприємствами, ніхто і ломаного гроша не дасть. Інвестиції у будь-яке підприємство, навіть з 1% російського капіталу, приречені на втрату. Власне, те ж саме відбулося б з цінними паперами та підприємствами Ірану та Північної Кореї, якби вони виходили на світовий ринок.Трамп з дня на день має підписати проголосований Конгресом білль, і після цього ні за вас, ні за ваші гроші ніхто вже не підпишеться. Бажано втекти навіть з російського громадянства. Песець вже прийшов, і він дуже голодний, тож ніхто не дасть гарантії що він не закусить наступної миті конкретно вами, адже що новий закон передбачає формул: seek and destroy. Можливо, росіян вже ніщо не врятує, - наголошує блогер.