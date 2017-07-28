Бессон: буду снимать фильм в России, несмотря на политические разногласия

Люк Бессон, один из самых известных французских режиссеров, заявил о том, что большую часть своей новой картины он будет снимать в России.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Лайф, при этом режиссер подчеркнул, что все люди должны поддерживать друг друга, несмотря на то, что в последнее время возникло очень много политических разногласий. «Сейчас я скажу вам то, что ещё никогда и никому не говорил. Я планирую начать съёмки следующего проекта в России. Поверьте, я говорю это не во всех странах, в которые приезжаю. И это показывает, насколько сильно я вас люблю», заявил Бессон журналистам. Сейчас француз находится в Москве – в России он представляет свою новую картину «Валериан и город тысячи планет».
В истории французского кинематографа этот фильм стал самым дорогим – бюджет достигает 197 миллионов евро. Картина выйдет в прокат в августе. Впрочем, режиссер не стал открывать всех секретов и не сообщил, какую именно картину будет снимать в России.