Блогер: криваві рефлекси російської воєнщини

Росія – доволі парадоксальне військово-політичне утворення, - пише військовий оглядач Олександр Коваленко у власному блозі на Фейсбук. З одного боку, Росія зазвичай поводиться неадекватно і наперекір здоровому глузду. З іншого боку, як повідомляє replyua.net, росіяни дуже передбачувані, майже як собака Павлова.
Наприклад, собака в експерименті відомого фізіолога виробляла слину, реагуючи на світло, а у росіян трохи інший умовний рефлекс – варто у якому-небудь прикордонному регіоні влаштувати військові навчання, Кремлю обов’язково потрібно відповісти ними ж, але у більшому обсязі. Наприклад, в Грузії тридцятого липня цього року стартують навчання «Достойний партнер - 2017» - вони триватимуть до дванадцятого серпня із залученням двох тисяч восьмисот військовослужбовців з Вірменії, Великобританії, Сполучених Штатів, Німеччини, Грузії, Туреччини, Словенії та України.
І відразу ж у росіян спрацював рефлекс – в окупованій Кремлем Південній Осетії вже почались навчання за участі частин П’ятдесят восьмої армії РФ, до яких буде залучено понад шістнадцять тисяч військовослужбовців. Звісно, треба ж показати НАТО хто тут господар, - іронізує блогер. Але на фоні низки інших навчань – у Балтиці, Білорусі тощо, - ця активність несе потенційну загрозу.