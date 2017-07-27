Гордон: Путина завербовали западные страны, чтобы он развалил Россию

Дмитрий Гордон, украинский журналист, заявил, что его все чаще посещают мысли о том, что Путина завербовали западные страны, поскольку президент России с большим успехом продолжает разваливать свою страну.
Как информирует replyua.net со ссылкой на телеканал NewsOne, Гордон подчеркнул, что Путин является главным символом россиян, и, естественно, его ждет переизбрание на новый срок, однако при этом будущее Путина будет зависеть только от Запада. «У меня в последнее время есть все более устойчивое ощущение, что Путин является агентом Запада. На эту мысль меня наталкивает то, с каким успехом он разваливает Россию. Ощущение, что Запад сознательно дает ему это делать», отметил Гордон.
По его словам, он уверен, что события будут разворачиваться по определенному сценарию, и они зависят только от Запада, ведь разведка США проинформирована о том, где и сколько денег лежит у Путина и его окружения. Журналист подчеркнул, что, если Запад захочет, то рано или поздно он перекроет российскому президенту кислород.