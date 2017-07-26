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Блогер: падает последний бастион Кремля – Москва заявила о намерении сократить расходы на внешнюю пропаганду

Блогер: падает последний бастион Кремля – Москва заявила о намерении сократить расходы на внешнюю пропаганду
Падает последний бастион Кремля – Москва заявила о намерении сократить расходы на финансирование окологосударственных институтов, продвигающих внешнеполитические намерения Москвы. Иными словами, Россия сокращает поддержку организаций, продвигающих ее внешнеполитическую повестку за рубежом, пишет в своем блоге известный украинский журналист и блогер Дмитрий Вовнянко.

По его словам, после того как Москве пришлось урезать финансирование армии, силовиков и работников госкорпораций, это – событие стало знаковым. «Москва могла экономить на чем угодно, на своих гражданах, на армии, на экономике, но не на пропаганде. Это – священная корова, к которой нельзя было даже притрагиваться. Наоборот, чем хуже становились дела в государстве - тем активнее становилась работа по продвижению внешнеполитической «повестки», – написал блогер.

Дмитрий Вовнянко вспоминает, что были в истории два периода, когда Москве приходилось экономить на собственной пропаганде, речь идет о 1917 и в 1991 годах. Тогда продвижение внешнеполитической «повестки» Москвы упало до нуля. Стало банально не до нее – другие проблемы стали намного актуальнее, поэтому, если сейчас у Кремля уже не хватает денег на пропаганду, значит, правильным путем все идет.
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