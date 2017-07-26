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Пєсков назвав нові санкції проти РФ сумною та гнітючою новиною

Пєсков назвав нові санкції проти РФ сумною та гнітючою новиною
Наразі офіційний Кремль не коментує запровадження Сполученими Штатами Америки нових санкцій проти Росії, проте новина про рішення американської влади є «сумною» та гнітючою з позиції відносин США та РФ. Як передає replyua.net, таку заяву оприлюднив Дмитро Пєсков, прес-секретар російського президента Володимира Путіна.

«В даний час мається на увазі лише проект закону, через це з нашого боку не буде певних суб’єктивних оцінок. Лише після того, як буде проведено ретельний аналіз, стане відомим наше ставлення до рішення американців, і остаточне слово, звісно, буде за президентом Росії Володимиром Путіним», - сказав чиновник Кремля, наголосивши, що Москва воліє дочекатися рішення Сенату, після чого законопроект буде вважатися вже законом. Однак російське керівництво зазначило, що прийнятий у Конгресі США проект – це «вкрай сумний та невтішний факт».

«Зараз я можу сказати, що для стосунків Росії та Сполучених Штатів та перспектив їх розвитку це вкрай сумна та гнітюча новина. Так само вона гнітюча з позиції міжнародного права і міжнародних торгових відносин», - заявив журналістам сьогодні Дмитро Пєсков.
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