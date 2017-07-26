Пєсков назвав нові санкції проти РФ сумною та гнітючою новиною

Наразі офіційний Кремль не коментує запровадження Сполученими Штатами Америки нових санкцій проти Росії, проте новина про рішення американської влади є «сумною» та гнітючою з позиції відносин США та РФ. Як передає replyua.net, таку заяву оприлюднив Дмитро Пєсков, прес-секретар російського президента Володимира Путіна.
«В даний час мається на увазі лише проект закону, через це з нашого боку не буде певних суб’єктивних оцінок. Лише після того, як буде проведено ретельний аналіз, стане відомим наше ставлення до рішення американців, і остаточне слово, звісно, буде за президентом Росії Володимиром Путіним», - сказав чиновник Кремля, наголосивши, що Москва воліє дочекатися рішення Сенату, після чого законопроект буде вважатися вже законом. Однак російське керівництво зазначило, що прийнятий у Конгресі США проект – це «вкрай сумний та невтішний факт».
«Зараз я можу сказати, що для стосунків Росії та Сполучених Штатів та перспектив їх розвитку це вкрай сумна та гнітюча новина. Так само вона гнітюча з позиції міжнародного права і міжнародних торгових відносин», - заявив журналістам сьогодні Дмитро Пєсков.