Віднині у центрі Москви можна побачити пам’ятник Івану Грозному

У центральній частині Москви, на «Алеї правителів», де в даний час вже встановлені 33 бюста, виготовлені скульптором Зурабом Церетелі, з'явився монумент Івану Грозному, російському цареві, інформує replyua.net. Варто зазначити, що авторство пам’ятника належить Василю Селіванову. У останніх числах квітня поточного року цей пам’ятник встановили і відразу ж демонтували у місті Александров, що у Володимирській області Росії. Після цього відбулася передача монумента у власність Російського військово-історичного суспільства, яке, власне, і організувало його встановлення у Москві.
З самого початку, як відомо, планувалося, що пам’ятник буде встановлено у Александрові ще 29 квітня. Проте міська влада заявила, що майданчик ще не готовий та перенесла терміни офіційного встановлення. І все ж, завдяки людям, які ініціювали збір кошів на монумент, його все ж було встановлено.
Василь Селіванов зазначав, що мав намір здійснити «примірку» пам’ятника до постаменту Для того, щоб демонтувати пам’ятник після його встановлення, знадобилося кілька годин. Зауважимо, що вперше такий монумент встановили у місті Орел у жовтні минулого року.