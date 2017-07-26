валюта
СпецтемаПублицист: Лукашенко в истерике, и он приезжал в Киев, чтобы найти выход из ситуации

Политолог: в России есть один человек, который при желании уже завтра может избавить страну от санкций

Политолог: в России есть один человек, который при желании уже завтра может избавить страну от санкций
Палата представителей США приняла закон о борьбе с Россией, а все могло бы быть совсем иначе, если бы президент РФ Владимир Путин действовал в интересах России, а не думал о продлении своего господства. Об этом в своем блоге пишет украинский политолог Виктор Уколов.

По его словам, Россия хорошо знает, как избежать и даже достичь отмены санкций. Для этого нужно выполнить вопросы безопасности условия Минска: прекратить огонь, отвести тяжелое вооружение, создать демилитаризованную зону, вывести подразделения российской армии, разоружить боевиков.

Эксперт отмечает, что так же Путин лучше, чем кто-либо на Донбассе пони мает, что уже завтра могут быть отменены практически все санкции, если в Совбезе ООН будет поддержано, Россией в том числе, решение о введении миротворцев на Донбасс. Именно под контролем миротворцев ООН, а не пророссийских боевиков нужно провести выборы местных органов власти в Донбассе. Затем Путину нужно принять решение о выводе войск с украинского Крыма, полностью демилитаризировав Крым, вернуть полуостров Украине на условиях проведения выборов всех местных органов власти.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Боец АТО: вполне возможен «крестовый» поход на дегенератов родом из 90-х с оружием в руках

Срочно: «Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян
Важное за сутки
25 июл 2017
15619

Боец АТО: вполне возможен «крестовый» поход на дегенератов родом из 90-х с оружием в руках

Украинский блогер и боец АТО Дмитрий Бабкин в своем блоге пишет о том, что после стрельбы в Днепре есть только два варианта развития событий. Первый вариант, это, когда полиция действует

26 июл 2017
15606

Пономар: вітаю всіх нас, зроблено важливий крок на шляху до нашої перемоги

Політичний оглядач Олег Пономар на персональній сторінці в соціальній мережі вітає українців з черговим досягненням, яке наближає нашу перемогу, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.

26 июл 2017
10277

Дипломат: реакция россиян на новые санкции – по сути это уже начало агонии

В течение последних двух дней российские пропагандисты на многомиллионную российскую аудиторию распинались, утверждая, что санкции для России – это благо, наконец мол «встанет с колен собственная

25 июл 2017
9405

Портніков: за 25 років президент України поїде в окупований Крим нагороджувати «зелених чоловічків»

Публіцист Віталій Портніков вивчає досвід сусідньої Молдови у поводженні з окупованими територіями та прогнозує до яких наслідків може призвести байдужість українських громадян до проблеми окупації

Последние новости

Генерал рассказал о небывалой концентрации российских войск возле границ с Украиной

Блогер: менеджеров, назначенных регионалами и Тимошенко, когда те были при власти, - мы уже видели

Политолог о твитте Трампа: мы же все хотели, чтобы Украина стала активным участником мировой политики

Закон о новых санкциях против России может утратить свою силу еще до рассмотрения Трампом

Политолог: в России есть один человек, который при желании уже завтра может избавить страну от санкций

Дипломат: две вещи, связанные с США, которые вызывают восторг украинцев

Назаренко рассказал о причинах ухода из должности главы Госпогранслужбы

«Оккупант Крыма»: Гражданин РФ заявил, что его сняли с рейса в США из-за футболки с надписью «Russia»

Госдеп США обвинил Россию в злонамеренном использовании дипдачи

В Белом доме разрабатывают новый механизм прекращения войны на Донбассе – Волкер

Украинцам не нужны такие, как Маккейн, ведь у нас есть запрос на шоуменов и аниматоров

В Госдуме РФ ожидают, что новые санкции США станут наиболее масштабными и комплексными за последние три года

Кремль планирует новый конфликт на Балканах – СМИ

Блогер: группа Приват про Украину – это наша корова и мы ее доим?

Захарова прокомментировала новость CNN о поставках РФ оружия боевикам «Талибана»

Дипломат: реакция россиян на новые санкции – по сути это уже начало агонии

Предъявленное Трампом обвинение в адрес Украины разваливается – Washington Post

Волкер: Предоставление Украине оружия не спровоцирует Россию, так как у нее танков больше, чем во всей Европе

Роман Цимбалюк: на востоке Украины сепаратизма нет

В Вашингтоне прокомментировали ситуацию с поставами Украине оружия

 Новости за день