Палата представителей США приняла закон о борьбе с Россией, а все могло бы быть совсем иначе, если бы президент РФ Владимир Путин действовал в интересах России, а не думал о продлении своего господства. Об этом в своем блоге пишет украинский политолог Виктор Уколов.
По его словам, Россия хорошо знает, как избежать и даже достичь отмены санкций. Для этого нужно выполнить вопросы безопасности условия Минска: прекратить огонь, отвести тяжелое вооружение, создать демилитаризованную зону, вывести подразделения российской армии, разоружить боевиков.
Эксперт отмечает, что так же Путин лучше, чем кто-либо на Донбассе пони мает, что уже завтра могут быть отменены практически все санкции, если в Совбезе ООН будет поддержано, Россией в том числе, решение о введении миротворцев на Донбасс. Именно под контролем миротворцев ООН, а не пророссийских боевиков нужно провести выборы местных органов власти в Донбассе. Затем Путину нужно принять решение о выводе войск с украинского Крыма, полностью демилитаризировав Крым, вернуть полуостров Украине на условиях проведения выборов всех местных органов власти.