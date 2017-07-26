«Оккупант Крыма»: Гражданин РФ заявил, что его сняли с рейса в США из-за футболки с надписью «Russia»

Российского гражданина Андрея Яремина высадили из воздушного судна, летевшего в американский город Атланта, после того, как поступила жалоба другого пассажира, назвавшего Яремина «крымским оккупантом». Как передает replyua.net, об этом случае сам Яремин написал на своей странице в Facebook.
«Сидевший рядом со мной пассажир не захотел лететь, так как, с его слов, я – крымский оккупант, подобно всем россиянам. И его поддержала авиакомпания Delta. В связи с этим я был вынужден лететь намного позднее, сев на другой рейс», - написал Яремин, добавив чуть позже, что с рейса его сняли из-за олимпийки с надписью «Russia». Однако так россиянин хотел поддержать спортивную команду своей страны. «Из-за того, что на мне была русская мастерка, Delta airlines меня сняла с рейса. Но я горжусь из-за того, что летаю в футболке с надписью моей страны. Я готов всячески оказывать поддержку нашим атлетам, а вот вы это боитесь делать», - добавил он.
Вместе с тем, в пресс-службе авиаперевозчика Delta Air Lines заявили, что причиной отказа россиянину в перелете стала вовсе не «оккупация Крыма», как он говорит, а нарушение им правил безопасности.