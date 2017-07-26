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Пономар: вітаю всіх нас, зроблено важливий крок на шляху до нашої перемоги

Пономар: вітаю всіх нас, зроблено важливий крок на шляху до нашої перемоги
Політичний оглядач Олег Пономар на персональній сторінці в соціальній мережі вітає українців з черговим досягненням, яке наближає нашу перемогу, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.

Так, блогер повідомляє, що щойно відбулось голосування американського Конгресу за законопроект, який передбачає введення санкцій проти Російської Федерації. «За» висловились 419 конгресменів, тоді як «проти» - лише троє. На що варто звернути увагу: законопроект встановлює санкційні обмеження для трьох держав. По-перше, Північна Корея – вона отримує настільки болючі обмеження, наскільки це взагалі можливо. По-друге, Іран – він зазнає сильнішого тиску з огляду на те, що поточна адміністрація є набагато більш про-ізраїльською, ніж кабінет Барака Обами.

У тому, що стосується РФ – це навіть не секторальні санкції, це санкції проти держави як такої. Під удар потрапляють «Газпром» та нафтогазова галузь, фінансові ринки та біржі, ВПК та будь-які інвестиції в російську економіку. Блогер нагадує, що відтепер санкції отримують характер закону, і їх не можна відмінити інакше, ніж шляхом зверненням до Конгресу. Власне, у Трампа немає іншого вибору, ніж підписати законопроект, адже його підтримала така кількість парламентарів, що вето президента буде дуже легко подолати. Загалом, це ще один крок назустріч нашій спільній перемозі. Вітання для нас всіх, - наголошує блогер.
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