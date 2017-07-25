Блогер: Росія може «загратись» на навчаннях в Білорусі

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Як нагадує replyua.net, на середину вересня цього року планується проведення спільних російсько-білоруських військових навчань «Захід - 2017». Зараз у Балтійському морі відбуваються навчання за участі Росії та Китаю. Блогер Олександр Коваленко пояснює як варто розуміти таку активність російської армії.Так, що «Захід - 2017», у результаті якого російські танки білорускою територією можуть вийти на кордон з Польщею, що «Морська взаємодія - 2017», в ході якої три китайських та сім російських суден вчаться проводити атаки на Балтійське узбережжя, є відвертими сигналами у бік країн НАТО – мовляв, дивіться, що ми можемо.Кремль, знаходячись в ізоляції, намагається показати як власному населенню, так і можливим противникам, що він не самотній і що в нього є союзники. Звісно, Китай союзник сумнівний, але Москва вже ввійшла в кураж. Військові навчання завжди слугували інструментом демонстрації сили, способом надіслати сигнали потенційному противнику. Росія зараз надсилає сигнали до НАТО як світлячок, що сказився – ось наші союзники, а ось чого ми навчились за три роки війни в Україні. Але не факт, що мигання світлячка закінчиться саме так, як він на те розраховує, викидаючи останні кошти з бюджету. Цілком імовірно, що замість страху, Кремль отримає ще кілька бригад Збройних сил Сполучених Штатів у Східній Європі, - зауважує блогер.