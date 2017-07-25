валюта
СпецтемаУкраинский суд обязал Украину выплатить Плотницкому 2,1 млн гривен

Блогер: Росія може «загратись» на навчаннях в Білорусі

Блогер: Росія може «загратись» на навчаннях в Білорусі
Як нагадує replyua.net, на середину вересня цього року планується проведення спільних російсько-білоруських військових навчань «Захід - 2017». Зараз у Балтійському морі відбуваються навчання за участі Росії та Китаю. Блогер Олександр Коваленко пояснює як варто розуміти таку активність російської армії.

Так, що «Захід - 2017», у результаті якого російські танки білорускою територією можуть вийти на кордон з Польщею, що «Морська взаємодія - 2017», в ході якої три китайських та сім російських суден вчаться проводити атаки на Балтійське узбережжя, є відвертими сигналами у бік країн НАТО – мовляв, дивіться, що ми можемо.

Кремль, знаходячись в ізоляції, намагається показати як власному населенню, так і можливим противникам, що він не самотній і що в нього є союзники. Звісно, Китай союзник сумнівний, але Москва вже ввійшла в кураж. Військові навчання завжди слугували інструментом демонстрації сили, способом надіслати сигнали потенційному противнику. Росія зараз надсилає сигнали до НАТО як світлячок, що сказився – ось наші союзники, а ось чого ми навчились за три роки війни в Україні. Але не факт, що мигання світлячка закінчиться саме так, як він на те розраховує, викидаючи останні кошти з бюджету. Цілком імовірно, що замість страху, Кремль отримає ще кілька бригад Збройних сил Сполучених Штатів у Східній Європі, - зауважує блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Украинский суд обязал Украину выплатить Плотницкому 2,1 млн гривен

Срочно: «Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян
Важное за сутки
25 июл 2017
15970

Публицист: Лукашенко в истерике, и он приезжал в Киев, чтобы найти выход из ситуации

Евгений Дикий, бывший боец «Айдара» и известный публицист, высказал мнение о том, что Александр Лукашенко не был готов к такому повороту, и он слишком поздно понял, к чему могут привести совместные с

25 июл 2017
12251

Боец АТО: вполне возможен «крестовый» поход на дегенератов родом из 90-х с оружием в руках

Украинский блогер и боец АТО Дмитрий Бабкин в своем блоге пишет о том, что после стрельбы в Днепре есть только два варианта развития событий. Первый вариант, это, когда полиция действует

25 июл 2017
6231

Портніков: за 25 років президент України поїде в окупований Крим нагороджувати «зелених чоловічків»

Публіцист Віталій Портніков вивчає досвід сусідньої Молдови у поводженні з окупованими територіями та прогнозує до яких наслідків може призвести байдужість українських громадян до проблеми окупації

Последние новости

У «Борисполі» затримали скандального екс-посадовця ГПУ

Пономар: вітаю всіх нас, зроблено важливий крок на шляху до нашої перемоги

У Держдепі США повідомили невтішні новини для Москви

Знай наших! Укроборонпром піднявся у світовому рейтингу виробників зброї

Блогер: Росія може «загратись» на навчаннях в Білорусі

Тіллерсон підтримує продовження санкцій проти РФ

Мусульмане продолжаю давление на израильтян, трубя демонтажа видеокамер на Храмовой горе

Кримський Бандерівець: окупанти роблять все, щоб їх ненавиділи

Ердоган звинуватив Берлін у шпигунстві

Был концерн «Антонов» и нет концерна «Антонова» - Кабмин ликвидировал гордость отечественного машиностроения

Блогер: наскільки Росія недолуга порівняно з Україною

Добкін вирішив оскаржувати рішення суду про його арешт

Павло Правий: таку маячню може поширювати або фантастичний кретин, або свідомий наймит ворогів

Блогер поставив точки над «і» у черговій історії про «зраду»

У МВД розповіли подробиці про нападників, які влаштували стрілянину у Дніпрі

Журналісти назвали причину, чому Трамп висунув звинувачення Україні

Блогер: так виглядає політик «здорової людини»

Посол США назвала, що треба зробити Україні, щоб зменшити важелі впливу Росії

Російський академік в інтерв’ю Сотнику: для Росії залишився лише один сценарій (відео)

МЗС РФ зробило заяву з приводу звільнення Агєєва

 Новости за день