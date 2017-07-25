МЗС РФ зробило заяву з приводу звільнення Агєєва

Міністерство закордонних справ Російської Федерації зробило заяву з приводу затриманого українськими військовими російського контрактника Віктора Агєєва, який нині перебуває в українському СІЗО в Старобільську, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Зовнішньополітичне відомство РФ зазначило, що контролює всі справи про росіян, які затримані в Україні, в тому числі мова йде і про Агєєва, захопленого в кінці червня. Російські дипломати зазначили, що їм стало відомо про затримання російського контрактника 27 червня, коли затримання Агєєва відбулося 24 червня. Також у МЗС РФ запевнили, що відразу після цього російське консульство направило запит з проханням дозволити зустріч російського консула з Агєєвим. При цьому слід зауважити, що Міноборони Росії спочатку відкидало факт, що Агєєв є російським військовослужбовцем контрактної служби. Натомість представники МЗС РФ зазначили, представники СБУ в Луганській області повідомили, що зустріч росіянина з дипломатами можлива не раніше 24 липня, поки не будуть проведені всі слідчі дії.
Варто нагадати, раніше українська сторона пішла назустріч і дозволила матері росіянина Світлані Агєєвій прибути до України за внутрішнім російським паспортом і зустрітися з сином.