Експерт: росіяни зробили це, а тому живуть в темряві і лайні

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За інформацією replyua.net, блогер Олексій Заводюк на власній сторінці в соціальній мережі аналізує ставлення один до одного в російському суспільстві і вказує, до яких наслідків це призводить.Так, блогер нагадує, що нещодавно російський пропагандист Соловйов оцінив кількість людей, які виходять на протести, у два відсотки від населення. За його словами, це нормальний показник кількості лайна в країні. Але Заводюк вважає, що ці два відсотки і вказують решті дев’яноста восьми куди буде рухатись історія. Саме вони роблять вибір, а дев’яносто вісім відсотків з цим погоджуються або добровільно, або примусово.Розвинені держави створюють для творчих двох відсотків максимально комфортні умови. Але у Росії як завжди свій особливий шлях. Спочатку вони видушують тих, хто здатний думати і створювати, а потім живуть в темряві й лайні. І байдуже до них, хай би жили, але ж вони лізуть в Україну з бажанням встановити і нас такий же порядок. Добре, що українці спроможні дати відсіч ворогу. Завдання українських двох відсотків полягає у створенні дієвих громадських та політичних організацій, знищення корупційного дракона та встановленні нових порядків, які підходять саме нам, - наголошує блогер.