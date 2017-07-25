Якщо США нададуть Україні зброю, це віддалить Донбас від миру – Кремль

У адміністрації президента Російської Федерації прокоментували можливість надання Україні летального озброєння Сполученими Штатами Америки, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Зокрема, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що американська зброя для українців віддалить сторони від стабілізації ситуації на Донбасі. Також Пєсков вкотре назвав російську агресію на сході України «внутрішньоукраїнським питанням» і зазначив, що Російська Федерація не є стороною цього конфлікту, тому і питання залучення міжнародних спостерігачів в район лінії розмежування на Донбасі від Москви не залежить. Водночас переговори лідерів нормандської четвірки в форматі телефонної конференції, що відбулися в понеділок, 24 липня, Пєсков назвав успішними, але це, за його словами, лише тому, що політики показали під час переговорів готовність до співпраці.
Варто нагадати, раніше спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер після візиту на Донбас заявив, що наразі у Вашингтоні серйозно обговорюють можливість постачання летального озброєння для України.