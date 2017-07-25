Совет Федерации России требует от Путина наказания для Польши

Из-за сноса памятников советским солдатам в Польше в РФ разгорается серьезный скандал – члены Совета Федерации обратились к Владимиру Путину с призывать принять меры в отношении Польши. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Интерфакс, СовФед требует ввести санкции против Польши и отмечает, что такие действия польских властей нельзя оставить без ответа.
В своем обращении сенаторы требуют, чтобы Путин ввел санкции в отношении всех польских чиновников и политиков, которые голосовали за проект о сносе памятников или принимали участие в его разработке. «Просим дать поручения профильным органам исполнительной власти представить комплексные предложения по возможному введению мер санкционного характера в сферах двустороннего сотрудничества с Республикой Польша, а также в отношении польских парламентариев-инициаторов», отметили в обращении российские сенаторы.
Напомним, что указ о сносе памятников советским солдатам был подписан 17 июля Анджеем Дудой, президентом Польши. Закон не коснется только тех памятников, которые установлены в местах захоронения советских воинов-освободителей Польши.