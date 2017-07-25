Россия перебрасывает технику еще в один регион

Международное сообщество «Информнапалм» сообщает о том, что Россия продолжает наращивать военную мощь в Абхазии, оккупированном регионе, и стягивает туда самую тяжелую технику.
Как сообщает replyua.net. в сообществе подчеркнули, что получили информацию от своих собственных инсайдеров. «Более недели через пограничное КПП Псоу (абхазский участок государственной границы РФ с Грузией), наблюдается переброска тяжелой техники. В основном, это танки новейшей модификации Т-72Б3, которые перевозятся на платформах грузовыми тягачами», отмечается в заявлении сообщества. Также в «Информнапалм» подчеркнули, что в социальных сетях волонтерами было найдено подтверждение этой информации.
В соцсети Инстаграм появились снимки, на которых видна колонна танков, которые перемещают по обычной дороге, а рядом едут автомобили. Причем на дороге – пробка, и, судя по всему, это связано с большим числом туристов, едущих отдыхать в этот регион.