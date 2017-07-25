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Політолог пояснив у чому суть проекту Путіна

Політолог пояснив у чому суть проекту Путіна
Політолог Ігор Ейдман на власній сторінці в соціальній мережі пояснив у чому полягає суть так званого «проекту Путіна» і коли його можна буде вважати повністю реалізованим, - про це інформує новинний портал replyua.net.

Так, політолог зауважує, що його стрічка в соціальній мережі повна повідомленнями про те, що серед так званих «друзів Володимира Путіна» знайшли ще одного доларового мільярдера. Ним виявився ректор Санкт-петербурзького гірничого інституту Володимир Литвиненко. Власне, політолог наголошує, що його у цій новині нічого не дивує. Наприклад, спочатку мільярдерами ставали друзі російського президента, люди, з якими він колись служив, однокласники, охоронці, помічники, партнери по сумнозвісному дачному кооперативу «Озеро». На наступному етапі мільярдні статки здобули друзі пайщиків «Озера», люди, з якими служили його партнери по дзюдо, ділові партнери однокласників, охоронці його друзів. Але досконалість не знає меж: колись мільярд отримає останній водій охоронця однокласника партнера друга Путіна. Саме в цей момент можна буде вважати, що величний проект Путіна нарешті реалізовано цілком і повністю.

Власне, так буде проведено поділ «суспільного пирога». Звісно, більшість населення, яка не має стосунку до друзів та друзів друзів та охоронців водіїв Путіна, отримає решту. Ця решта не така вже й велика, але росіянам не звикати жертвувати собою заради грандіозних проектів їх улюблених вождів, - наголошує політолог.
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