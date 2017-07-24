Иван Дорн презентовал в России свой новый альбом

Иван Дорн, скандально известный украинский певец, презентовал свой новый альбом не в Украине, а в России. Как информирует replyua.net, в соцсетях появились видеозаписи и снимки, свидетельствующие о том, что певец находился в Москве.
О своем новом альбоме Дорн рассказал во время фестиваля, проходившего в минувшую субботу в Москве, в спорткомплексе «Лужники». Помимо Дорна, в «Лужниках» выступали Александра Сэвиор, певица из США, популярная группа Years & Years и Элли Голдинг, исполнительница из Великобритании. Новый альбом OTD (Open The Dorn) Дорн представил во время своего выступления. Нужно отметить, что в Украине об этом альбоме ничего не слышно, и, естественно, никакой презентации не было. Дорн постоянно ездит в Россию. В конце июня он принимал участие в фестивале «Дикая мята».
Что касается концертов в Украине, то ранее певец отменил свое выступление в Одессе после инцидента со Светланой Лободой, концерт которой сорвали активисты. Скандал вокруг Дорна возник после того, как он в интервью заявил, что между Киевом и Москвой может быть только дружба.