Журналіст про візит матері Агєєва: припиніть істерику! Ми боремо росіян їхньою ж зброєю!

Блогер та журналіст Ірина Коротич на власній сторінці в Фейсбук докладно пояснила чому не варто влаштовувати істерику навколо приїзду на територію України матері полоненого російського диверсанта Віктора Агєєва, - про це інформує replyua.net.
Так, блогер нагадує, що існує таке поняття як «медійність» особи. Вона вимірює наскільки відомою є особа серед пересічних телеглядачів та користувачів мережі, як часто її фото з’являється на шпальтах газет і як часто її ім’я повторюють у телевізійних сюжетах. Зрозуміло, що підвищена медійність надає суб’єкту значимості в наших очах – наприклад, такий фокус з нами провернули російські спецслужби, «розкручуючи» Надію Савченко. Звісно, «обмінна вага» такої особи зростає – добре відому кожному українцю Савченко тоді обміняли на двох російських офіцерів Алєксандрова та Єрофєєва.
Зараз українська сторона робить те саме з Агєєвим – намагається зробити його відомим настільки, наскільки це можливо у закритому інформаційному просторі Росії. І візит його матері – це лише ще один медійний привід, який додасть сумнівної популярності російському диверсанту. Відтак, ми боремось з росіянами їхньою ж зброєю. Чесно кажучи, навіть не очікувала, що ми можемо це робити так професійно, - наголошує блогер.