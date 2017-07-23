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Журналіст: Росія як цитадель подвійних стандартів

Журналіст: Росія як цитадель подвійних стандартів
Блогер Олег Чеславський взявся проаналізувати істерику, яка спалахнула в російських медіа через спроби німецького концерну «Сіменс» скоротити свою присутність на російському ринку, - як інформує replyua.net, відповідний допис розміщено в особистому блозі оглядача на порталі «Обозреватель».

Так, журналіст нагадує, що «геніальна схема» росіян щодо обходу антикримських санкцій була розгадана, і, щоб не поплатитись репутацією і не отримати штрафів, «Сіменс» вирішив згорнути свою співпрацю з Москвою. На шпальтах одного з кремлівських інформаційних смітників відразу ж було опубліковано істеричну статтю, яка звинувачувала німецьку компанію у всіх смертних гріхах. Наприклад, автор статті згадував «Сіменсу» співпрацю з нацистським режимом, використання праці полонених та ув’язнених. Не оминули увагою спробу компанії розробити лінійку продуктів під назвою «Циклон» (так свого часу називався один із отруйних газів, що використовувався у концентраційних таборах – ред.). Наприкінці статті можна ознайомитись з коментарями таких «гігантів думки» як Віталій Мілонов та Олександра Брода.

Власне, виникає кілька питань: по-перше, чому, знаючи всі ці факти, «високоморальна» Москва співпрацювала з німецькою корпорацією? По-друге, чи не забули у Кремлі пакту Молотова-Ріббентропа? Поділу Польщі? Таборів для навчання офіцерів Третього Рейху в СРСР? Спільного параду на Червоній площі? Тому росіянам варто пам’ятати, що якби не бажання їх улюбленого Сталіна захопити весь світ, торжества нацистів у Німеччині могло б і не статися, - запевняє журналіст.
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