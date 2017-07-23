Блогер: відразу видно, що ФСБ лякає Агєєвих більше за українських «фашистів»

Як нагадує replyua.net, останні два дні практично повністю присвячені обговоренню візиту до України матері полоненого російського диверсанта Віктора Агєєва. Режисер документального кіно Дмитро Канфер у власному блозі на порталі «15 минут» поділився спостереженнями з цього приводу.
Так, з інтерв’ю, даного сімейкою Агєєвих, видно кілька «маркерів», за якими легко визначити настрої російського диверсанта. Наприклад, за словами російського кадрового військового, Російська Федерація не веде війни з Україною, а лише допомагає продуктами харчування. Звісно, тоді не зовсім зрозуміло за яких обставин сам Агєєв потрапив на територію України, ввійшов до складу ДРГ та був спійманий у спробі завдати шкоди українським військовим – хіба, намагався допомогти героїчним мешканцям Луганська захищатись від ЗСУ.
Мати Агєєва, продовжуючи цю ж комедію, не впевнена, чи є російські військові на території України – можливо так, а можливо і ні. Взагалі, це все ЗМІ винуваті – не дають повної картини. Звісно, життєвий досвід у вигляді сина, схопленого на території України, не підказує їй відповіді на це питання. З цього всього можна зробити однозначний висновок – «рідна» ФСБ лякає сімейство Агєєвих набагато сильніше за всіх українських «фашистів» разом узятих, - підсумовує блогер.