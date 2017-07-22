Грицак: Путин устроил взбучку Суркову, - оперативная информация

Во время закрытого совещания Владимир Путин подверг жесткой критике действия Владислава Суркова, своего помощника, который провалил операцию по дестабилизации ситуации на территории Украины. Как передает replyua.net со ссылкой на 5 канал, такое заявление прозвучало от Василия Грицака, главы СБУ, который также отметил, что президент РФ решил с помощью провокаций добиться смены власти в Киеве.
«По оперативной информации, на закрытом совещания руководства России в мае Путин раскритиковал Суркова за провал операции по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и поставил новую задачу в кратчайший срок добиться так называемой перезагрузки правящего режима в Украине», заявил Грицак. Глава СБУ также отметил, что с конца июня по начало июня, всего за одну неделю, Службе безопасности удалось предотвратить шесть протестных акций, которые должны были пройти возле посольства Польши в украинской столице.
По информации Грицака, именно Россия является главным инициатором всех провокаций, во время которых используется сила, и Кремль пытается показать Западу, что в Украине распространяется экстремизм.