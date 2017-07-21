Компанія Siemens буде судитися за повернення проданих Росії турбін

Керівництво німецької компанії Siemens ухвалило рішення домогтися через суд повернення проданих Російській Федерації газових турбін, які в обхід санкцій, потрапили до Криму, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Таку інформації оприлюднило «Эхо Москвы», посилаючись на власні джерела. Також представники німецької компанії повідомили журналістам, що вони заморожують співпрацю з Російською Федерацією в енергетичній сфері, однак співробітництво над транспортними проектами буде продовжено. Це стосується, зокрема, проекту випуску поїздів Сапсан та спільного виробництва німців з російською стороною поїздів Ласточка.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що скандал довкола німецької компанії Siemens розгорнувся після того, як журналістам стало відомо, що німецька сторона продала Росії газові турбіни, які Москва направила , не дивлячись на санкційні обмеження, на анексований Кримський півострів. Згодом журналісти німецьких видань повідомили, що Російська Федерація а саме особисто президент Володимир Путін, давав обіцянку, що турбіни не будуть доправлятися до Криму.