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Компанія Siemens буде судитися за повернення проданих Росії турбін

Компанія Siemens буде судитися за повернення проданих Росії турбін
Керівництво німецької компанії Siemens ухвалило рішення домогтися через суд повернення проданих Російській Федерації газових турбін, які в обхід санкцій, потрапили до Криму, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Таку інформації оприлюднило «Эхо Москвы», посилаючись на власні джерела. Також представники німецької компанії повідомили журналістам, що вони заморожують співпрацю з Російською Федерацією в енергетичній сфері, однак співробітництво над транспортними проектами буде продовжено. Це стосується, зокрема, проекту випуску поїздів Сапсан та спільного виробництва німців з російською стороною поїздів Ласточка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що скандал довкола німецької компанії Siemens розгорнувся після того, як журналістам стало відомо, що німецька сторона продала Росії газові турбіни, які Москва направила , не дивлячись на санкційні обмеження, на анексований Кримський півострів. Згодом журналісти німецьких видань повідомили, що Російська Федерація а саме особисто президент Володимир Путін, давав обіцянку, що турбіни не будуть доправлятися до Криму.
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