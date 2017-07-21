Пєсков прокоментував заяву Siemens

За інформацією журналістів ТАСС, Дмитро Пєсков, який займає посаду прес-аташе керівника Кремля, заявив, що не має наміру бодай якось коментувати новину про те, що німецький концерн Siemens припиняє співпрацювати з російськими фірмами. Про це передає replyua.net. «Очевидно, ви мені хочете поставити запитання стосовно ситуації, яка склалася з Siemens. Хотів би відразу сказати, що я це волію лишити без коментарів», - заявив російський чиновник. При цьому Пєсков вважає, що адресувати це питання необхідно корпораціям, які свого часу були партнерами Siemens і пообіцяв продовжена діалогу по лінії цих компаній.
Зазначимо, що у Siemens, враховуючи факт незаконного постачання до анексованого Криму турбін, було прийняте рішення про призупинення поставок енергетичного обладнання російським корпораціям.
На початку поточного місяця інформаційне агентство Reuters розповсюдило інформацію, згідно з якою на територію Криму були поставлені турбіни виробництва Siemens, виготовлення яких відбувалося у Санкт-Петербурзі. Однак з самого початку передбачалося, що ці турбіни будуть встановлені в Тамані.