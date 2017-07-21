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В Росії заборонили анонімність в Інтернеті

В Росії заборонили анонімність в Інтернеті
Під час засідання депутатів російської Державної думи у третьому читанні було прийнято закон, яким регулюється робота месенджерів, а також забороняються засоби обходу блокування сайтів. Як передає replyua.net, дана ініціатива була підтримана більшою частиною депутатів.

Віднині, згідно до нового законодавства про месенджери, адміністрація сервісів повинна визначити особу користувачів (через телефонний номер), а також сприяти обмеженій кількості передачі повідомлень у відповідності до встановленої урядом процедури. На переконання російських парламентарів, користувачі будуть позбавлені права на користування мессенджерами у відповідності до судового рішення. Зазначимо, що діяти документ почне вже з першого дня наступного року.

Також у російській Держдумі було прийнято закон, яким посилюється контроль за продажем SIM-карт, аби унеможливити їх придбання без надавання паспортних даних мобільному оператору. Законодавством щодо заборони шляхів обходу блокувань планується заблокувати VPN і анонімайзери. Обов’язки виявлення подібних елементів планується покласти на силові та правоохоронні відомства.
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