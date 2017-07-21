Помпео: У России и США разные интересы по Сирии

У Кремля нет планов выведения российских войск из сирийской территории, поэтому Москва продолжит политику вмешательства в американские дела. Как сообщает replyua.net, об этом заявил возглавляющий ЦРУ Майк Помпео. По его словам, причиной, по которой российские войска не уйдут из Сирии, является их «любовь» к своему морскому порту, расположенному в акватории Средиземного моря.
«Они хотят и далее пользоваться незамерзающим портом, а еще они с удовольствием будут доставлять хлопот Соединенным Штатам. Я убежден, что с их стороны делается все, чтобы выйти на такие места, в которых наша жизнь станет сложнее. При этом для себя они извлекут что-то полезное. С точки зрения разведывательной деятельности, совершенно очевидно, что в их планах – дальнейшее пребывание там», - сказал высокопоставленный чиновник.
К тому же, он сомневается в том, что со стороны России была реализована серьезная стратегия, которая бы способствовала преодолению в Сирии международного терроризма. Со слов Помпео, любая идея о том, что Москва и Вашингтон в Сирии являются союзниками, не может быть подтверждена происходящими там событиями.