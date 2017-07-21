Соцсети взбудоражило обращение российского журналиста к соотечественникам

Пользователи социальных сетей весьма активно обсуждают обращение к своим соотечественникам известного в России журналиста Александра Тверского, настроенного достаточно критически как по отношению к российской власти, так и к рядовым гражданам. Об этом сообщает replyua.net. В частности, Тверской отмечает, что россияне свершают преступление и содействуют массовому убийству украинских граждан, так как предпочитают замалчивать сам агрессии Кремля по отношению к украинцам.
«Россия ни при чем? Но ведь вы, когда говорите «на» Украину, делаете огромную инвестицию в войну. А когда вы утверждаете, что вина лежит на обеих сторонах, вы даете на войну рубль. Заявляя о гражданской войне в Украине, вы два рубля даете на войну. Посещение вами незаконно оккупированного Крыма - это уже сто рублей на войну. А то, что вы называете украинский народ братским и родину единой, - это целая тысяча рублей, которую вы даете на войну», - написал журналист.
Он также уверен, что российские граждане, заявляя о поддержке Владимира Путина, способствуют продолжению войны. Но, уверен Тверской, на самом деле россияне, стремясь унизить другие народы, унижают, прежде всего, самих себя.