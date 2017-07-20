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СпецтемаШесть крупнейших банков России, с активами почти в 50 триллионов рублей преподнесли Путину неприятный «сюрприз», – эксперт

Дипломат: РФ выполнит Минские соглашения, если санкции станут абсолютно невыносимыми

Дипломат: РФ выполнит Минские соглашения, если санкции станут абсолютно невыносимыми
Владимир Путин может приступить к выполнению Минских договоренностей лишь в том случае, если Запад продолжит усиливать антироссийские санкции, и они станут невыносимыми для экономики РФ.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Владимир Огрызко, бывший глава внешнеполитического ведомства Украины. Он отметил, что Эммануэль Макрон, президент Франции, хочет урегулировать кризис в Украине, а также занять лидерскую позицию в Европе, но это будет очень непросто, поскольку для начала Макрону придется очень долго убеждать ту же Германию в том, что РФ начнет выполнять Минск только после ужесточения санкций. Огрызко не исключает, что президент Франции обсуждал этот вопрос со своим американским коллегой. По его словам, если Германия и Франция объединятся с США, в этом случае российским властям отступать будет некуда.

«Если этого не произойдет, тогда смысла в очередных переговорах я, честно говоря, вообще не вижу – ни в телефонных, ни в личных», подчеркнул дипломат и отметил, что ужесточение санкций – единственный способ заставить РФ поменять позицию.
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