Российские оппозиционеры публично выступили с требованием вернуть Крым и прекратить войну на Донбассе

Российские оппозиционные общественные деятели и политики сделали публичное заявление о том, что российские власти должны прекратить боевые действия на востоке Украины, а также вернуть Крым. По их мнению, только таким способом Россия сможет вернуть себе международный авторитет.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, оппозиционеры подготовили документ в рамках Форума свободной России, который проходил в мае. «Невозможно построить правовое государство, игнорируя и тем более оправдывая противоправные действия, совершаемые властями Российской Федерации в отношении других государств», отметили авторы документа. Как считают российские оппозиционеры, Россия должна незамедлительно прекратить военную агрессию против других государств, вывести войска из Украины и других оккупированных территорий. Также в документе говорится о том, что Россия должна прекратить дипломатическую и финансовую поддержку сепаратистских движений, которые действуют в государствах, ранее входивших в состав СССР.
«Мы убеждены в том, что демонтаж существующего в России политического режима без выполнения этих требований невозможен. Мы призываем всех, кто считает губительным для России и позорным для её граждан существование путинского режима и стремится предложить ему достойную альтернативу, присоединиться к данному заявлению», добавили оппозиционеры.