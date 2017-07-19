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У РФ винесли перший вирок адміністратору «груп смерті»

У РФ винесли перший вирок адміністратору «груп смерті»
У Тюменській області Росії суд засудив підозрюваного в адмініструванні «груп смерті» Філіпа Будейкіна, також відомого як Філіп Лис, до трьох років і чотирьох місяців в колонії-поселенні, повідомляє replyua.net з посиланням на Російську службу ВВС.

«В ході судового процесу вдалося довести провину і причетність парубка до двома епізодами, в яких він схиляв дівчаток-підлітків до суїцидальних думок», - заявила помічник судді Тобольського районного суду Ельвіра Якубова. За версією слідства, в квітні-травні 2016 року Будейкін в соціальній мережі «Вконтакте» поширював серед неповнолітніх пропаганду суїциду і схиляв їх до його скоєння. Так, слідчі стверджують, що молодий чоловік підбурював до суїциду 15-річну школярку з Астрахані, а також довів до самогубства неповнолітню дівчинку з Тюменської області, яка влітку минулого року спробувала накласти на себе руки, але була врятована медиками.

Кримінальну справу стосовно Будейкіна було порушено 20 травня 2016 року. У листопаді 2016 року він був заарештований. За даними Слідчого комітету Росії, за останні три роки вчинили суїцид 2205 дітей, з них в 2016 році - 720.
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