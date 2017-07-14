Блогер: пропагандисти випадково розсекретили коханку Путіна (відео)

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Блогер Володимир Голишев на власному каналі на Ютуб аналізує «прокол» російських пропагандистів, які випадково трішки підняли завісу таємничості над особистим життям Володимира Путіна, - про це інформує новинний портал replyua.net.Так, блогер наголошує, що днями російський президент відвідав храм у Валаамі. У сюжет одного з каналів, присвячений цій події, потрапили кадри з прибуттям Путіна до храму – встаючи з-за керма автомобіля, він майже автоматично відчиняє задні двері автівки. Камери встигли захопити жіночу руку та елементи червоного – або сукні, або сумочки. Спраглі до подробиць особистого життя Путіна росіяни відразу почали ставити «незручні» питання, на що прес-секретар Путіна Дмитро Песков відповів коротко: «безпека».Тим не менш, Голишев не вірить у такі пояснення – ніхто не відчиняє двері співробітникам охорони, та і навряд вони носять червоне. Путін виглядав як чоловік, повністю захоплений спілкуванням із протилежною статтю – це видно неозброєним оком. Більше того, незважаючи на свою потаємність, російський президент «спалився», що значить, що він розслабився. Ймовірно, ми скоро станемо свідками відмови Путіна від влади, - прогнозує блогер.