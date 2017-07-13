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Офіційна Москва різко прокоментувала закон про реінтеграцію Донбасу

Офіційна Москва різко прокоментувала закон про реінтеграцію Донбасу
Проект закону про реінтеграцію Донбасу «не має жодного шансу». Як інформує replyua.net, відповідну заяву голова Комісії Ради Федерації Російської Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков опублікував в Twitter. На його думку, проект закону суперечить духу досягнутих в Мінську угод. «Законопроект про реінтеграцію Донбасу є повним і остаточним відторгненням Мінських угод. І як такий він не має ні найменшого шансу», - написав Пушков.

Варто нагадати, що у Раді нацбезпеки і оборони України вже розроблений закон щодо повернення державного суверенітету на окуповані території Донецької та Луганської областей (реінтеграція Донбасу).

Після консультацій зі стратегічними партнерами України, орієнтовно - у вересні, він буде внесений до Верховної Ради. Таку заяву зробив 10 липня секретар РНБО Олександр Турчинов на брифінгу в Києві після засідання РНБО. «У розробці відповідного закону брали участь представники апарату РНБО разом з експертами. До цього також залучалися представники депутатського корпусу, коаліції. Наразі закон вже готовий, однак є доручення президента відносно проведення консультацій з нашими стратегічними партнерами», - сказав Турчинов.
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