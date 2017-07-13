Офіційна Москва різко прокоментувала закон про реінтеграцію Донбасу

Проект закону про реінтеграцію Донбасу «не має жодного шансу». Як інформує replyua.net, відповідну заяву голова Комісії Ради Федерації Російської Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков опублікував в Twitter. На його думку, проект закону суперечить духу досягнутих в Мінську угод. «Законопроект про реінтеграцію Донбасу є повним і остаточним відторгненням Мінських угод. І як такий він не має ні найменшого шансу», - написав Пушков.
Варто нагадати, що у Раді нацбезпеки і оборони України вже розроблений закон щодо повернення державного суверенітету на окуповані території Донецької та Луганської областей (реінтеграція Донбасу).
Після консультацій зі стратегічними партнерами України, орієнтовно - у вересні, він буде внесений до Верховної Ради. Таку заяву зробив 10 липня секретар РНБО Олександр Турчинов на брифінгу в Києві після засідання РНБО. «У розробці відповідного закону брали участь представники апарату РНБО разом з експертами. До цього також залучалися представники депутатського корпусу, коаліції. Наразі закон вже готовий, однак є доручення президента відносно проведення консультацій з нашими стратегічними партнерами», - сказав Турчинов.