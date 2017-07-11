В России грядет этническая чистка

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Известный украинский блогер и журналист Роман Цимбалюк на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что уже вполне ожидаемо, что заседание СНБОУ, на котором было утверждено особый порядок для въезда россиян в Украину, не на шутку взволновало Кремль. В Москве уже прогнозируемо пригрозили «ответными мерами».По словам Романа Цимбалюка, в Госдуме даже подумывают «вежливо попросить покинуть РФ» «четыре миллиона украинцев, работающих в России». «Понятно, что Госдума ничего не решает, но как говорится, «лает» или озвучивает вещи, которые могут быть рассмотрены исполнительной властью. И конечно, когда используют по отношению к украинцам слово «вежливо» нужно быть предельно внимательным. Прошлый раз «вежливые» россияне тыкали в украинцев в Крыму автоматами и убили двух украинских военнослужащих», – написал журналист.Он отмечает, что важно здесь другое, они подумывают выслать 4 миллионы украинцев, однако по данным Марии Захаровой, и здесь нет повода ей не верить на территории России находится 2 млн 300 тысяч 320 человек. Причем более одного миллиона – это беженцы с разграбленного той же Россией украинского Донбасса, а выслать надо 4 миллиона украинцев.