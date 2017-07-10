Рабинович: Трамп знову мокнув Путіна і Лаврова обличчям в багно

Як інформує replyua.net, президент США Дональд Трамп у розвінчав чергову брехню, озвучену його російським колегою Володимиром Путіним та очільником зовнішньополітичного відомства РФ Сергієм Лавровим за результатами двосторонніх переговорів лідерів держав у Гамбурзі. З цього приводу російський фінансист та блогер Слава Рабинович розмістив допис на персональній сторінці в Фейсбук.
Так, блогер нагадує, що і Путін, і Лавров говорили про те, що на переговорах з Трампом було досягнено низки конкретних домовленостей, серед яких – угода про створення спільної російсько-американської групи, яка б займалась кібербезпекою. За словами Рабиновича, обговорювати таку тему з очільником російської держави – це те ж саме, що обговорювати з Чикатило (Андрій Чикатило, серійний убивця часів пізнього СРСР – ред.) питання про те, як краще виправити двійку за поведінку в четверті.
Як виявилось, і сам Трамп поділяє цю думку. За його словами, «той факт, що ми з президентом Путіним обговорювали можливість створення групи з питань кібербезпеки, не означає, що я дійсно думаю, що таку групу необхідно створити. Більше того – створення такої групи неможливе». Ну що ж, Путін та Лавров у черговий раз збрехали, - наголошує блогер.