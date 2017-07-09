Муждабаев: Путин еще грезит идеей привести своих людей к власти в Украине

Судя по тому, что говорит Путин, он продолжает грезить о том, что будет большая война, а к власти в Украине все-таки придут его люди. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Айдер Муждабаев.
По словам журналиста, кто эти люди, можно очень легко определить – это те люди, которые находятся в Украине, которые призывают сдать Крым в аренду и урегулировать конфликт на Донбассе, а также те, кто намекает на компромиссы, чтобы обменять одно на другое. «Любому разумному человеку ясно, что это будет не обмен, а обман. Но вбрасывают эти идеи хитро. Типа как прагматичное решение. Это те, кто под с разными аргументами призывает не менять АРК на автономию крымских татар, которая навсегда снимет Крым с подлых подковерных торгов», пишет журналист.
Он отметил, что этих людей нужно различать, и у Путина на каждого их них своя ставка, даже, если мы слышим их «патриотичные» высказывания, - цель этих людей предельно ясна.