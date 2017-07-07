Британские СМИ показали нищету России перед ЧМ по футболу

Daily Mail, известное британское издание, опубликовало фото «современной России», отметив, что эта страна собирается стать хозяйкой Чемпионата мира по футболу в следующем году.
Как сообщает replyua.net, журналисты также напомнили всем, что власти России выделили на подготовку к чемпионату около 25 миллиардов долларов. Сотрудники издания специально съездили в российскую глубинку, чтобы показать, как живут обычные россияне. Журналисты выбрали Псковскую область, небольшой город Великие Луки, который находится недалеко от границы с Латвией. «Сотни заброшенных деревянных домов пребывают в состоянии разрухи. Их жители уехали в города в поисках работы. Дороги разбиты, и местами они состоят из плохо уложенных бетонных плит. В 2010 году, когда РФ было поручено проведение чемпионата, тогда были надежды на лучшее, но падение цен на нефть принесло рецессию», написали журналисты, разместив фотографии.
Кстати, нужно отметить, что они выбрали далеко не самые худшие дома – если поискать, то бараки можно найти и в центре больших российских городов.