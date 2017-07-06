валюта
СпецтемаЭксперт: турбины Siemens в Севастополе – это час истины для Украины

Піонтковський: про будь-які домовленості між Путіним і Трампом Тіллерсон відразу полетить доповідати в Київ

Піонтковський: про будь-які домовленості між Путіним і Трампом Тіллерсон відразу полетить доповідати в Київ
Як інформує replyua.net, російський політолог Андрій Піонтковський дав розгорнуте інтерв’ю порталу «Обозреватель», у якому пояснив чого варто чекати від переговорів між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним на саміті «Великої двадцятки».

Так, Піонтковський заявив, що атмосфера зустрічі двох лідерів буде доволі напруженою. Наприклад, для Москви був дуже важливий формат зустрічі, і вони домоглись повноцінних переговорів, у складі делегацій з 6-7 осіб. Такі поступки Вашингтона можна сформулювати як 1:0 на користь Кремля. Але от у Варшаві прозвучала промова Трампа, де він вперше публічно покритикував Росію, тому зараз можна вважати, що рахунок зрівнявся. Крім того, Варшава отримала від Трампа контракт на поставку ракетних комплексів «Патріот», що теж бентежить Москву.

За словами політолога, попередній візит Порошенка до Вашингтону став чималим дипломатичним успіхом. Саме тому Кремлю на якісь домовленості за спиною Києва розраховувати не доводиться. Більше того, враховуючи запланований візит Державного секретаря США до України, можна сказати, що про будь-які результати переговорів Рекс Тиллерсон відразу полетить доповідати в Київ. Але на якісь реальні результати зустрічі розраховувати не доводиться, - зауважує політолог.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Эксперт: турбины Siemens в Севастополе – это час истины для Украины

Срочно: В сети показали, как выглядела Ялта до и после аннексии
Важное за сутки
06 июл 2017
13899

В США назвали единственное условие дальнейшей поддержки Украины

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки утверждает, что Вашингтон будет в дальнейшем поддерживать Украину, если власти этой страны будут далее бороться с коррупцией. Как передает

Последние новости

Відомо, скільки українських роботодавців готові замінити працівників на роботів

Романенко: короткі висновки про візит Трампа до Польщі

Відомо, коли в Києві буде діяти електронний квиток

Експерт про трибунал по МН-17: хотіли як гірше, а виявилось ще гірше

Політолог: виступ Трампа в Польщі – доказ того, що Росія вже програла

Експерт: тепер точно зрозуміло що Путіну - кінець

Трамп залишився без готелю в Гамбурзі – ЗМІ

Муждабаєв: оце справжня зрада, без лапок

У Солом’янському райсуді відмовились змінити запобіжний захід для Насірова

Не «Сіменсом» єдиним: французька компанія вирішила співпрацювати з РФ у військовій сфері

Угоди з Росією стануть для Трампа політичним самогубством – політолог

Політолог: Крим остаточно наостогид російському «креативному класу»

У Держспецзв'язку попереджають про нову загрозу хакерської атаки

Рабинович: Путін догрався

Аренда квартиры в другом городе: важные советы

Богуцкая: российских ФСБшников практически с почестями отправили домой, в «Российский Крым»

У ГПУ допускають ймовірність повторного подання на Мосійчука

Блогер: туди, де США мають енергетичні інтереси, РФ краще не потикатись

Україна рухається в правильному напрямку – Лондон

Американские СМИ «потролллили» Трампа перед встречей с Путиным

 Новости за день