Піонтковський: про будь-які домовленості між Путіним і Трампом Тіллерсон відразу полетить доповідати в Київ

Як інформує replyua.net, російський політолог Андрій Піонтковський дав розгорнуте інтерв’ю порталу «Обозреватель», у якому пояснив чого варто чекати від переговорів між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним на саміті «Великої двадцятки».
Так, Піонтковський заявив, що атмосфера зустрічі двох лідерів буде доволі напруженою. Наприклад, для Москви був дуже важливий формат зустрічі, і вони домоглись повноцінних переговорів, у складі делегацій з 6-7 осіб. Такі поступки Вашингтона можна сформулювати як 1:0 на користь Кремля. Але от у Варшаві прозвучала промова Трампа, де він вперше публічно покритикував Росію, тому зараз можна вважати, що рахунок зрівнявся. Крім того, Варшава отримала від Трампа контракт на поставку ракетних комплексів «Патріот», що теж бентежить Москву.
За словами політолога, попередній візит Порошенка до Вашингтону став чималим дипломатичним успіхом. Саме тому Кремлю на якісь домовленості за спиною Києва розраховувати не доводиться. Більше того, враховуючи запланований візит Державного секретаря США до України, можна сказати, що про будь-які результати переговорів Рекс Тиллерсон відразу полетить доповідати в Київ. Але на якісь реальні результати зустрічі розраховувати не доводиться, - зауважує політолог.